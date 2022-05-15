واشنطن تدعم إجراء تحقيق بمقتل شيرين أبو عاقلة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 10:17 مساءً - منذ ساعتين

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، دعم الولايات المتحدة إجراء تحقيق في مقتل صحفية قناة الجزيرة الفلسطينية الأميركية، شيرين أبو عاقلة.

وأعرب بلينكن عن تعازيه الحارة لمقتل أبو عاقلة، وقال: “نقدر العمل الصحفي الذي قامت به في حياتها”.

وتحدّث بلينكن مع عائلة أبو عاقلة بعدما انتقد استخدام إسرائيل القوة خلال جنازتها، وفق ما أفاد مسؤول الأحد لوكالة فرانس برس.

وأعرب بلينكن عن “تعازيه العميقة” في اتصال هاتفي مع أفراد عائلة شرين أبو عاقلة، وذلك أثناء توجهه السبت إلى برلين للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي، وفق ما قال مسؤول في الخارجية الأميركية.

وأفاد المسؤول شرط عدم الكشف عن هويته بأن بلينكن أشار إلى “عمل أبو عاقلة الصحفي وأهمية الصحافة الحرة والمستقلة”.

وأكد على دعم الدبلوماسيين الأميركيين في القدس لعائلة أبو عاقلة، التي كانت تحمل الجنسية الأميركية.

وقتلت أبو عاقلة الأربعاء، بينما كانت تغطي عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتتهم السلطة الفلسطينية الجيش الإسرائيلي بمقتلها، وهو الأمر الذي لم تؤكده إسرائيل.

والأربعاء، ندد البيت الأبيض بشدة بمقتل أبو عاقلة، ودعا إلى إجراء تحقيق في وفاتها.

وقالت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض كارين جان بيير، في حديثها للصحفيين على متن طائرة الرئاسة أثناء توجه الرئيس جو بايدن إلى إلينوي: “ندعو إلى إجراء تحقيق شامل في وفاتها”، بحسب ما نقلت “رويترز”.