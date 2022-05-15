مجلس الشيوخ الأمريكي يتوقع التصويت على مساعدات أوكرانيا الأربعاء

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 10:17 مساءً - منذ ساعتين

قال ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأحد إنه يتوقع أن يصوت المجلس يوم الأربعاء على مساعدات مقترحة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار بعد تصويت إجرائي مرتبط بها سيُجرى غدا الاثنين.

وقال ماكونيل في اتصال مع الصحفيين في واشنطن من ستوكهولم بعد زيارته للعاصمة الأوكرانية كييف أمس السبت “نتوقع فض النقاش بالتصويت، بهامش كبير (من الأصوات المؤيدة) كما نأمل، على الاقتراح يوم الاثنين، والذي سيمضي بنا إلى الموافقة على العملية التكميلية يوم الأربعاء”.

وكان ماكونيل يشير إلى اقتراع “فض نقاش” إجرائي‭‭ ‬‬يتيح حدا أقصى للمزيد من المناقشات حول أمر ما مدته 30 ساعة.

ووصل ميتش ماكونيل السبت إلى كييف حيث أجرى محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في زيارة غير معلنة بصحبة أعضاء جمهوريين آخرين في المجلس.

ويضغط ماكونيل على السناتور الجمهوري راند بول لإنهاء معارضته لحزمة مساعدات بقيمة 40 مليار دولار لأوكرانيا، والتي تحظى بدعم ساحق من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وأشاد زيلينسكي بما وصفه بأنه إشارة قوية على دعم الحزبين لأوكرانيا.

وقال في بيان “شكرا لجهودك القيادية في مساعدتنا على القتال ليس فقط من أجل بلدنا ولكن أيضا من أجل القيم والحريات الديمقراطية. نحن حقا نقدر ذلك”.

ورافق ماكونيل كل من سوزان كولينز من ولاية مين وجون براسو من وايومنج وجون كورنين من تكساس.