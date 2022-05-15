شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عنصرين من «داعش» في محافظة كركوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد بيان عسكري عراقي مساء اليوم الأحد بمقتل عنصرين من تنظيم داعش في عملية أمنية غربي مدينة كركوك250/كم شمالي بغداد.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة أن قوات الشرطة الاتحادية، وبالإشتراك مع وكالة الإستخبارات والتحقيقات الإتحادية في كركوك، تمكنت في عملية أمنية في وادي زغيتون غربي محافظة كركوك من قتل إثنين من عناصر تنظيم داعش.

وتواصل القوات العراقية بمختلف صنوفها وبدعم من طيران القوة الجوية ومروحيات الجيش العراقي شن عمليات عسكرية وأمنية لملاحقة عناصر داعش في عدد من المحافظات العراقية.