الاستخبارات العسكرية تعتقل 'إرهابياً' في الرطبة

بغداد - ياسين صفوان - اعتقلت الاستخبارات العسكرية، الاحد، احد "الارهابيين" في قضاء الرطبة بمحافظة الانبار.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إنه "تاكيدا لمساعيها في ملاحقة فلول عصابات داعش الارهابية وبمعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ١٩ وفصيل الاستطلاع تم خلالها القاء القبض على احد الارهابيين في قضاء الرطبة بالانبار".

وأضافت أن المعتقل "من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤إرهاب، حيث جرى تسليمه لجهة الطلب اصوليا".