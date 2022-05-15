إهمال الصيانة وراء تعطل سيارات على طرق جدة

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وأوضح في حديثه لـ«مكة»، أن قلة الاهتمام بصيانة جميع أجزاء السيارة من محرك وتبريد وما شابهه، تؤدي في نهاية المطاف إلى تعطل السيارة وتوقفها، مبينا أن المركبات المتعطلة في طرق جدة قليلة، وهذا دليل على أن هذه المركبات أهملت صيانتها، وبالتالي توقفها بجانب الطريق.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع انتشار مقاطع فيديو لتوقف عدد من المركبات في شوارع محافظة جدة أمس بسبب ارتفاع درجات الحرارة، عزا رئيس طائفة الميكانيكيين بالعاصمة المقدسة عصام خليفة، ذلك لإهمال أصحاب المركبات عمل صيانة دورية للسيارة، مما تسبب في ضعف كفاءة التبريد في المركبات.وأوضح في حديثه لـ«مكة»، أن قلة الاهتمام بصيانة جميع أجزاء السيارة من محرك وتبريد وما شابهه، تؤدي في نهاية المطاف إلى تعطل السيارة وتوقفها، مبينا أن المركبات المتعطلة في طرق جدة قليلة، وهذا دليل على أن هذه المركبات أهملت صيانتها، وبالتالي توقفها بجانب الطريق.

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