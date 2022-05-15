شكرا لقرائتكم خبر روسيا فقدت ثلث قواتها البرية في حرب أوكرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت الاستخبارات البريطانية أن روسيا فقدت ثلث قواتها البرية وفقد هجومها في دونباس زخمه ولم يمض بشكل كبير حسب الجدول المحدد.

وأضافت «على الرغم من التقدم الأولي على نطاق ضيق، فشلت روسيا في تحقيق مكاسب كبيرة على الأرض خلال الشهر الماضي بينما تكبدت مستويات عالية باستمرار من الاستنزاف».

وطبقا لأحدث تحليل من وزارة الدفاع البريطانية فإن تلك التأخيرات من شبه المؤكد أن تتفاقم بسبب فقدان عوامل التمكين الرئيسة مثل معدات إنشاء الجسور والاستخبارات وطائرات بدون طيار للمراقبة والاستطلاع.