شكرا لقرائتكم خبر روسيا فقدت ثلث قواتها البرية في حرب أوكرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضافت «على الرغم من التقدم الأولي على نطاق ضيق، فشلت روسيا في تحقيق مكاسب كبيرة على الأرض خلال الشهر الماضي بينما تكبدت مستويات عالية باستمرار من الاستنزاف».وطبقا لأحدث تحليل من وزارة الدفاع البريطانية فإن تلك التأخيرات من شبه المؤكد أن تتفاقم بسبب فقدان عوامل التمكين الرئيسة مثل معدات إنشاء الجسور والاستخبارات وطائرات بدون طيار للمراقبة والاستطلاع.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا فقدت ثلث قواتها البرية في حرب أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.