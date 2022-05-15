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6 قتلى في هجوم انتحاري بباكستان

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- بواسطة أيمن الوشواش - لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم في هجوم انتحاري في المنطقة القبلية شمال غرب باكستان، حيث تزايدت الهجمات التي يشنها مسلحون ضد قوات الأمن.

وقالت العلاقات العامة المشتركة بين الخدمات في باكستان، وهي الجناح الإعلامي للجيش، في بيان أمس «إن ثلاثة جنود وثلاثة أطفال قتلوا في هجوم انتحاري».

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن انتحاريا فجر نفسه بالقرب من مركبة عسكرية بينما كان الجنود يقومون بدورية في المنطقة في وقت متأخر أمس الأول.

ووقع الهجوم في منطقة وزيرستان الشمالية بالقرب من الحدود مع أفغانستان، وهي منطقة كانت ذات يوم معقلا للقاعدة وطالبان، وكثفت طالبان الباكستانية، التي تعرف أيضا باسم تحريك طالبان باكستان، عمليات العنف في الشهور الماضية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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