6 قتلى في هجوم انتحاري بباكستان

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وقالت العلاقات العامة المشتركة بين الخدمات في باكستان، وهي الجناح الإعلامي للجيش، في بيان أمس «إن ثلاثة جنود وثلاثة أطفال قتلوا في هجوم انتحاري».وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن انتحاريا فجر نفسه بالقرب من مركبة عسكرية بينما كان الجنود يقومون بدورية في المنطقة في وقت متأخر أمس الأول.
ووقع الهجوم في منطقة وزيرستان الشمالية بالقرب من الحدود مع أفغانستان، وهي منطقة كانت ذات يوم معقلا للقاعدة وطالبان، وكثفت طالبان الباكستانية، التي تعرف أيضا باسم تحريك طالبان باكستان، عمليات العنف في الشهور الماضية.
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