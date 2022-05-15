شكرا لقرائتكم خبر عون: لبنان منهوب وليس مفلسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقر الرئيس اللبناني ميشيل عون أن «بلاده منهوبة وليست مكسورة أو مفلسة، والقضاء يجب أن يقوم بعمله ويسمي الفاسدين ويلاحقهم، وبعض هؤلاء بات معروفا»

وقال مع انطلاق الانتخابات البرلمانية أمس، «إن لبنان منهوب وليس مكسورا ولا هو بمفلس»، داعيا إلى مشاركة كثيفة في الانتخابات البرلمانية، جاء ذلك خلال إدلائه بصوته أمس.

وأضاف «على اللبنانيين المشاركة في الانتخابات النيابية بكثافة»، مشيرا إلى أن «ثورة صندوق الاقتراع هي أنظف ثورة وأصدقها»، وشدد على أن لبنان لم يعد قادرا على تحمل أعباء اللجوء (الفلسطيني) والنزوح (السوري)، رافضا كل شكل من أشكال الدمج والتوطين»

من جهته، قال رئيس الحكومة «إن الدولة بكل أجهزتها مستنفرة لإنجاز هذا الاستحقاق الديمقراطي»، مؤكدا أن الدولة استعدت لهذا الاستحقاق وجندت 100 ألف عنصر.

وأكد أن نسبة الاقتراع الصباحية جيدة، ودعا اللبنانيين إلى اختيار الأفضل ومن يرونه مناسبا، مثنيا على كل الجهود التي بذلت وستبذل من القضاة والموظفين والأمنيين، راجيا أن تحمل الأيام المقبلة الخير للبنان.

وانطلقت صباح أمس المرحلة الثالثة من الانتخابات النيابية لاقتراع اللبنانيين المقيمين، وفتحت صناديق الاقتراع في مختلف المناطق اللبنانية لانتخاب 128 نائبا، سيمثلون اللبنانيين لمدة أربع سنوات في البرلمان.

انتخابات لبنان:

3.967 ملايين ناخب.

15 دائرة انتخابية.

718 مرشحا.

118 سيدة مرشحة.