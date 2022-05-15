الكويت تحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات

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وقالت الداخلية في بيان «إنه جرت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية تمكن خفر السواحل من إحباط محاولة تهريب نحو 600 كجم من مادة الحشيش المخدرة إلى جانب ضبط ثلاثة مهربين على متن زورق من الجنسية الآسيوية بحوزتهم 130 كجم من مادة (الشبو) المخدرة.وقالت الداخلية في بيان «إنه جرت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم».

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