شكرا لقرائتكم خبر القذافي يتهم سفيري أمريكا وبريطانيا بإفشال انتخابات ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال خالد الزايدي محامي سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، «إن السفير الأمريكي والسفيرة البريطانية في ليبيا كان لهما الدور الأكبر في تأجيل الانتخابات الرئاسية في البلاد».

وكشف في مقابلة مع صحيفة المرصد الليبية عن أخبار ومعلومات كانت ترده بشكل متواصل من مصادر موثوقة، أكدت أن تعطيل العملية الانتخابية جاء بعد قبول طلب ترشح موكله سيف الإسلام القذافي للانتخابات، وبعد استيفائه كل الشروط التي تثبت أحقيته القانونية وكسبه لكل الطعون

والقضايا التي ألزمت المفوضية العليا للانتخابات بإدراج اسم موكله ضمن القوائم النهائية للمترشحين.

وأوضح الزايدي أنه في بادئ الأمر لم يتم التعاطي بجدية مع هذه الأخبار، باعتبارهما سفراء لدول عظمى وأعضاء في مجلس الأمن فضلا عن التجربة السابقة لتدخل هذه الدول في الشأن الليبي عام 2011، والتي كانت له نتائج عكسية على الشعب الليبي.

وتابع «كنا نعتقد أن الدول العظمى استفادت من دروسها السابقة، وتأكدت أن مصالحها ومصالح الشعب الليبي لن تتحقق إلا بوجود دولة مستقرة وحكومة منتخبة بإرادة الشعب دون تدخل وإقصاء.

ووصف الزايدي تصريحات السفير الأمريكي حول ترشح موكله في الانتخابات المقبلة «بأنها مفاجئة»، وقال إن اتهام سيف الإسلام القذافي بأنه سبب مباشر في تعطيل العملية الانتخابية وتلميحات السفير الأمريكي في حواره مع قناة «الوسط» أن القصور في التشريعات هو ما مكن سيف

الإسلام من الدخول في العملية الانتخابية، وإضافته أن هذا القصور سوف يعالج من خلال القاعدة الدستورية التي يتم العمل عليها هو تدخل سافر.

وقال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، في مقابلة مع قناة الوسط الليبية، «إن دخول سيف الإسلام القذافي للسباق الانتخابي كان قنبلة داخل غرفة وكل شيء تدمر»، مشيرا إلى أن سيف القذافي صدرت مذكرة توقيف ضده من محكمة الجنايات الدولية.