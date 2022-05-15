الطيران التركي يقصف مواقع بكردستان العراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد التلفزيون العراقي الرسمي بأن طائرات تركية قصفت أمس مناطق في قضاء العمادية بمحافظة دهوك التابعة لإقليم كردستان أقصى شمال العراق. وذكر تلفزيون «العراقية» الرسمي أن القصف الجوي التركي استهدف منطقة «نهيل» في قضاء العمادية، دون وقوع إصابات في صفوف المدنيين. وتشن تركيا بصورة متكررة عمليات تقول إنها تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية، وتقول «إن مسلحي التنظيم يتخذون من جبال شمالي العراق معقلا لهم». وتشن تركيا بصورة متكررة عمليات تقول إنها تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية، وتقول «إن مسلحي التنظيم يتخذون من جبال شمالي العراق معقلا لهم». ووفقا للبيانات التركية فإن المنظمة قتلت حوالي 40 ألف شخص خلال أنشطتها الانفصالية المستمرة منذ أكثر من 30 عاما.

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