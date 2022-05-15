الجيش المصري يدمر أوكار داعش ويقتل 4 إرهابيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش المصري أمس، مقتل أربعة إرهابيين في سيناء خلال الأيام الثلاثة الماضية، ضمن الجهود المكثفة التي تبذلها القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب بشمال سيناء.

وأوضح المتحدث العسكري غريب عبد الحافظ، عبر الصفحة الرسمية للمتحدث على موقع فيس بوك، أنه تم خلال العمليات قتل «أربعة إرهابيين، وتم التحفظ على جثثهم لتسليمها لذويهم حال التعرف عليهم».

وأعلن أن القوات الجوية نجحت فى تدمير ثلاث عربات دفع رباعى وعدد من الأوكار بشمال سيناء تستخدمها العناصر الإرهابية فى تنفيذ مخططاتها.

وأشار إلى أنه أثناء أعمال التفتيش والمداهمة بقرية المقاطعة عثرت القوات على عدد من الأسلحة مختلفة الأنواع وكميات كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة، وعدد من الخزن بالإضافة إلى عبوات ناسفة معدة للتفجير وحزام ناسف وعدد من الأجولة تحتوى على مادة «تي إن تي» شديدة

الانفجار، ودوائر كهربائية معدة للتفجير.

على صعيد آخر، قضت محكمة مصرية أمس، بالسجن المؤبد لأربعة متهمين والمشدد ثلاث سنوات لامرأة، وبراءة ثلاثة آخرين في القضية المعروفة بـ «التخابر مع داعش».

وقررت محكمة الجنايات المنعقدة بطره وضع ثلاثة من المتهمين والكيان التابعين له على قوائم الإرهاب، وذلك لاتهامهم بالتخابر مع تنظيم داعش الإرهابى.

واسندت النيابة للمحكوم عليهم اتهامات «التخابر لدى من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية خارج مصر وتمويل أعضاء بالجماعة بالداخل بمعلومات حول منشآت حيوية بالبلاد هي ميناء رأس جرجوب البحري، وبالأموال اللازمة لاستهدافها بعمليات إرهابية».