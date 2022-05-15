نجاة قائد العمليات اليمنية من الاغتيال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجا العميد صالح علي حسن اليافعي قائد العمليات المشتركة بعدن للمنطقة العسكرية الرابعة من عملية اغتيال.

وقال شهود عيان «إن انفجار سيارة مفخخة في الشارع الرئيس بالمعلا استهدف العميد صالح علي حسن رئيس العمليات المشتركة الرئيسة للمنطقة العسكرية الرابعة، وأشاروا إلى أنه لم يصب بأذى، ولم يصدر أي تعليق من الأجهزة الأمنية بعدن.

ويتولى العميد اليافعي رئاسة العمليات العسكرية المشتركة بالمنطقة العسكرية الرابعة منذ 2012.

في المقابل، تواصل ميليشيات الحوثي خرق الهدنة الأممية في جبهات القتال، في تحد سافر للجهود الأممية، وقصفت الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران أمس بطائرة مفخخة منزل الزعيم القبلي حسن محمد شعفان غربي مركز مديرية رغوان غربي محافظة مأرب، وأسفر الهجوم عن

إصابة ثلاثة من أبناء شعفان بينهم طفلة لا يتجاوز عمرها 10 سنوات.

إلى ذلك أعلن الجيش الوطني، ارتكاب ميليشيات الحوثي 165 خرقا للهدنة خلال يومين، في مختلف جبهات القتال، في ظل التزام الجيش والمقاومة بالوقف الشامل لإطلاق النار.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، «إن قوات الجيش رصدت 165 خرقا حوثيا للهدنة خلال اليومين السابقين في جبهات مأرب، والجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعز والضالع.

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت انطلاق أول رحلة من مطار صنعاء اليوم، ضمن تطبيق بنود الهدنة الأممية التي بدأت مطلع أبريل الماضي برعاية أممية.

وقال وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك: «أعيد جدولة أول رحلة يوم الاثنين من مطار صنعاء، بجهود من الحكومة والتحالف والمبعوث الأممي وتعاون من قبل الأردن»، وأضاف «إن تخفيف معاناة أبناء شعبنا في كل أنحاء اليمن ستبقى همنا الأول».

من جانب آخر عبرت 204 شاحنات إغاثية تابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، خلال الفترة بين 10 أبريل الماضي و12 مايو الجاري، منفذ الوديعة الحدودي، وتحمل الشاحنات على متنها 36 ألفا و52 سلة غذائية، و7 آلاف و250 كرتون تمر، و271 طنا و952 كجم من المساعدات

الطبية، و620 حقيبة إيوائية. وتوجهت إلى عدن ومحافظات الحديدة، وشبوة، وتعز، والمهرة، وأبين، وحضرموت، ولحج، وسقطرى، والضالع، والجوف، وحجة، وصعدة.

مشاهدات يمنية:

