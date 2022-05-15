على غرار أوكرانيا.. فنلندا والسويد يتحديان بوتين ويطلبان الانضمام إلى الناتو

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت السويد وفنلندا أنهما ستتقدمان بطلب للحصول على عضوية الناتو.

، وقال رئيس فنلندا ساولي نينيستو أن بلده سوف يقدم طلبا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حسبما ذكرت شبكة "بى بى سى" البريطانية.

ووصف نينيستو يوم اتخاذ القرار بأنه "يوم تاريخي"، كما عبرت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين عن أملها في أن يوافق البرلمان على القرار في الأيام القليلة القادمة، وقالت إنها لا تعتقد أنه ستكون هناك عقبات في طريق انضمام بلدها إلى حلف الناتو؛ وأضافت: "لدينا صلات وثيقة مع الناتو، وقد اطلعنا على بعض البيانات التي تشير إلى وجود بعض الإشكالات، لكن من المهم إجراء حوار هادئ مع الدول المعنية حول أي إشكالات".

وقررت فنلندا التخلي عن وضع "عدم الانحياز" ردا على غزو روسيا لأوكرانيا.

وأعلنت السويد أنها تعتزم التقدم بطلب للانضمام إلى حلف الناتو، وتحدثت رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون في مؤتمر صحفي قائلة إن السويد بحاجة إلى الضمانات الأمنية الرسمية التي تأتي مع عضوية الناتو.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن انضمام فنلندا إلى الناتو والتخلي عن وضعها المحايد سيكون "خطأ".

وهددت موسكو الخميس الماضي باتخاذ "خطوات تصعيدية" بعد إعلان فنلندا أنها تخطط للانضمام للناتو.

وهناك حدود مشتركة بين روسيا وفنلندا يبلغ طولها 1300 كيلو متر، وتتجنب فنلندا السعي إلى الانضمام إلى الناتو إثارة عداوة مع جارتها الشرقية. لكن منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، ظهر دعم شعبي في فنلندا لفكرة الانضمام إلى الناتو