شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ تناقش خطورة المخدرات الرقمية.. وتؤكد: ناقوس خطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، مقترح برغبة مقدم من النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسية، حول خطر المخدرات الرقمية والإلكترونية والتي تتجسد في ملفات سمعية غير ملموسة مصحوبة ببعض الاشكال والحركات التي تعمل علي خداع العقل وتستفزه وتتسبب للملتقي في شعور بالنشوة مثلما يحدث في المخدرات التقليدية، وينتج عنها هلوسة وشرود ذهني وتشنجات وانفصال تام عن الواقع .

وقال النائب محمود القط، في كلمته باجتماع اللحنة، إن العديد من دول الجوار استطاعت اصدار قوانين تحد من هذه الظاهرة مثل السعودية ولبنان، فيما نظمت دول مثل الكويت والإمارات والأردن عددا من ورش العمل لمناقشة الظاهرة وسبل مواجهتها.

وأضاف:" خطورة المخدرات الرقمية والإلكترونية علي الاطفال كبيرة، وتهدد الاستقرار الأسري، لأنها تفصل شبابنا عن الواقع المحيط به وتجعله يعجز عن إدراك واقعه وتحدياته" .

وطالب القط بتشريع يجرم هذه الظاهرة، لما تمثله من تنامي واضح في السنوات الأخيرة، وحملات توعية للأسر المصرية بأهمية متابعة ومراقبة الأبناء أثناء استخدامهم التقنيات الحديثة.

في المقابل، وجهت لجنة الدفاع والأمن القومي الشكر للنائب محمود القط"نائب التنسيقية"، علي مقترحه المقدم، باعتباره يمثل " ناقوس خطر" يستلزم تنبيه مجتمعي يساعد على التخلص من هذه الظاهرة المستحدثة علي مجتمعاتنا.