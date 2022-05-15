شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: هذا العام سيشهد علاوة دورية مناسبة للقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الحكومة تعمل على وضع حد أدني ملائم ومناسب للقطاع الخاص، مشيرة إلي أن هذا العام سيشهد علاوة دورية مناسبة للقطاع الخاص.

وأوضحت فى مؤتمر الحكومة العالمي، إنه لأول مرة في تاريخ الحكومة المصرية وضع حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه، وسيكون هناك زيادة بنهاية العام، مشيرة إلي أنه في إطار الأزمات نريد الحفاظ على العمالة والكيانات الاقتصادية.