شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 تنعى الكاتب الكبير صلاح منتصر.. وتعزى أسرة الراحل و"الأهرام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنعى مؤسسة الخليج 365 -بخالص التعازى- الكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر، الذي وافته المنية، اليوم الأحد.

وقال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة وتحرير ”الخليج 365”، إن مصر فقدت واحدًا من كبار الكُتاب الصحفيين، وبرحيله فقدت الصحافة المصرية واحدًا من أبرز أعمدتها.

وأضاف الكاتب الصحفى أكرم القصاص، أن صلاح منتصر كانت له إسهامات كبيرة ومسيرة حافلة في خدمة الصحافة المصرية والعربية، ما وضعه فى مصاف كبار الكُتاب والمفكرين الذين أثروا الحياة الفكرية والصحفية في مصر، مشيرًا إلى أن الراحل أفنى عمره فى بلاط صاحبة الجلالة، وكان مثالاً للعمل والاجتهاد .

ويتقدم الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365، وفريق عمل المؤسسة، بخالص العزاء إلى أسرة الراحل، وأسرة مؤسسة الأهرام والأسرة الصحفية والإعلامية، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.