شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن يعقد أول اجتماعاته لطرح أفكار ورؤى لتقديمها للحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، أولى اجتماعاته لمناقشة محاور أوراق عمله بشأن الحوار الوطني، والذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب.

بدوره قال اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن الحزب يسعى إلى وضع رؤى واضحة ومفصلة تتمحور حول حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إفطار الأسرة المصرية، من أجل إقامة دولة ديمقراطية حديثة في ظل الجمهورية الجديدة.

وأكد اللواء طارق نصير في بيان له، أن أولى اجتماعات الحزب شهدت عددا من أطروحات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأمناء الأمانات النوعية مختلفة، وعلى رأسها الإصلاح الاقتصادي والسياسي والتي تسعى الدولة المصرية أن تكون على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف نصير أن حزب حماة الوطن سوف يعقد خلال المرحلة المقبلة سلسلة من الاجتماعات تتناول كافة الأطر من المحاور المختلفة التى سيتم طرحها في الحوار الوطني، والذي سيجمع كافة أطياف الشعب للارتقاء بالدولة المصرية وصولًا إلى الجمهورية الجديدة.

حضر اللقاء اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير، أمين عام الحزب، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد العطيفي، أمين عام تنظيم الجمهورية، وعدد من نواب الحزب وقياداته.