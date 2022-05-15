شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بمجلس "الصحفيين": إهداء درع النقابة لروح الزميلة شيرين أبو عاقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ومقرر لجنتى المرأة والحريات والمشرف على مسابقة الصحافة المصرية، أنها ترحب بإهداء درع نقابة الصحفيين المصريين لروح الزميلة شيرين أبو عاقلة أيقونة الصحافة الفلسطينية، المراسلة الميدانية التى استشهدت قبل عدة أيام على يد قناصة جيش الاحتلال خلال تغطيتها لاقتحام مخيم جنين.

وأضافت "النجار" انها ستدعو خلال حفل توزيع جوائز مسابقة النقابة لهذا العام والمنتظر تحديد موعدًا له فى أقرب أحد أفراد أسرة "أبو عاقلة" أو أحد ممثلى نقابة الصحفيين الفلسطينيين فى القاهرة لاستلام درع التكريم.

وأشارت عضو المجلس الى أن فور استشهاد الزميلة شيرين كانت نقابة الصحفيين المصريين من أوائل النقابات العربية التى أعلنت ادانتها للحادث وطالبت بفتح تحقيق دولى عاجل وموسع فى حادث اغتيالها بهذه الصورة البشعة وقررت النقابة إقامة تأبين لها مساء الثلاثاء المقبل.

وشددت النجار على أن حادث الزميلة شيرين أبو عاقلة فتح الباب أمام نقابات وجمعيات ومؤسسات الصحافة العربية للتوحد فى موقف قوى وواضح للقصاص لشهيدة الصحافة ممن قتلوها.