شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للطفولة والأمومة للنواب: نتلقى شهريا ألف بلاغ لنجدة الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سمية طه ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة، إن هناك العديد من قنوات الاتصال التي تم تدشينها لتلقي البلاغات، موضحة أنهم يتلقون شهريا 1000 بلاغ لنجدة الطفل، مقارنة بـ16 بلاغا العام الماضي.

أضافت خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، أن هناك الخط الساخن لنجدة الطفل، بالإضافة إلى وجود رقم عبر تطبيق الواتساب يتم من خلاله استقبال البلاغات وصفحة رسمية للمجلس على موقع فيسبوك.

وأضافت أن كل هذه القنوات تعمل على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ذاكرة أن المجلس القومي للأمومة والطفولة يعمل أيضًا على رصد البلاغات والشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأشارت إلى استقبال آلاف الشكاوي معظمها تتعلق بالعنف والإساءة ضد الأطفال، موضحة أنه يتم إحالة جميع البلاغات للجهات المختصة للتعامل معها بشكل قانوني.

وأشارت إلي إن 70% من حجم المشكلات لدي الاطفال وتضمن خطورة كبيرة علي المستوي السلوكي والديني والاجتماعي.