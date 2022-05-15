شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تنعى صلاح منتصر: صاحب بصمة صحفية متميزة وتاريخ مهني حافل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، رئيساً وأعضاءً، الكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر ، الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض .

وقال المهندس عبد الصادق الشوربجي، إن الصحافة المصرية فقدت اليوم قامة صحفية كبيرة وصاحب بصمة صحفية متميزة وتاريخ مهني حافل يشهد له القاصي والداني، حيث تقلد العديد من المناصب على مدار تاريخه، مضيفا أنه كان عضواً بمجلس الشورى وعضواً بالمجلس الأعلى للصحافة، كما تولى أيضاً منصب رئيس تحرير مجلة أكتوبر، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف.

وتقدمت الهيئة الوطنية للصحافة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الكاتب الصحفي ولأسرة جريدة الأهرام والأسرة الصحفية المصرية، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته وواسع مغفرته، وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.