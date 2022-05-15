شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الشيوخ" توصى بدراسة وضع مستشفيات الطوارئ وعلاج الحروق والسموم وحل مشكلاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد جزر، فى اجتماعها اليوم الأحد، وضع مستشفيات الطوارئ، وحوادث الطرق، ومستشفيات الحروق، ومستشفيات السموم، على مستوي الجمهورية.

وقال النائب الدكتور محمد جزر رئيس اللجنة، إنه سيتم حصر مستشفيات الطوارئ والحروق والسموم علي مستوي الجمهورية كماً وكيفاً ومناقشة خطة وزارة الصحة بشأنها.

وأضاف رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أنه يجب أن تتواكب خدمة الطوارئ وحوادث الطرق، مع التطور الكبير الذي حدث في شبكة الطرق علي مستوي الجمهورية.

ومن جانبه، قال النائب نصيف الحفناوي عضو لجنة الصحة، إنه لابد من توجيه خطاب شكر لحاكم الشارقة الذي قام بإنشاء مستشفي كامل بمحافظة القليوبية بتكلفة 400 مليون جنيه، ويجب توجيه استغلال هذا المبني ليكون مستشفي للطوارئ وحوادث الطرق يخدم طريق مصر اسكندرية الزراعي .

وأوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد جزر، بضرورة دراسة الوضع الحالي لمستشفيات الطوارئ التي تخدم الطرق السريعة، وكذلك مستشفيات علاج الحروق والسموم علي مستوي الجمهورية .

كما أوصت اللجنه بضرورة مناقشة وزير الصحة في خطة الوزارة الموضوعة لتطوير هذه المستشفيات ومدي كفاءتها وقوة استيعابها لحجم الحالات في هذه التخصصات.