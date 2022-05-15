شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. تشييع جنازة الكاتب الصحفى صلاح منتصر من مؤسسة الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، عن تشييع جثمان الكاتب الصحفى الراحل صلاح منتصر من بهو مؤسسة الأهرام، في تمام الساعة الحادية عشر من صباح غدا الإثنين، على أن يتم نقل الجثمان الى مسجد عمر مكرم لأداء صلاة الجنازة عليه.

فقدت الصحافة العربية قامة من قامتها، بوفاة الكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر، عن عمر يناهز 87 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ويعد الفقيد الراحل، أحد رموز مؤسسة الأهرام وكتابها الكبار الذين لهم بصماتهم الواضحة في تاريخ المؤسسة.

صلاح منتصر كاتب وصحفي بارز بجريدة الأهرام، من مواليد محافظة دمياط، وصاحب عمود يومي بعنوان "مجرد رأي"، والتحق بكلية الحقوق، ثم عمل مع الكاتب الصحفي الكبير حسنين هيكل كصحفي بمؤسسة الأهرام، ثم بدأ بالكتابة بعموده الشهير "مجرد رأي" والذي اشتهر بكتابته طوال سنوات.

كان عضوًا لمجلس الشورى وعضوًا للمجلس الأعلى للصحافة في مصر، ورئيسًا لمجلس إدرة المركز الإعلامي العربي، كما تولى أيضا منصب رئيس لتحرير مجلة (أكتوبر)، ورئيس مجلس إدارة (دار المعارف) للطبع والنشر.