شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة الشيوخ" تناقش اقتراحا بشأن التوجه نحو زراعات تعاقدية للمحاصيل الزيتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، اجتماعا لها اليوم الإثنين، لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من الدكتور جمال أبو الفتوح، بشأن التوجيه نحو الزراعات التعاقدية للمحاصيل الزراعية الزيتية.

كما تعقد لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ اجتماعا لها، لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد القناوى بشأن السماح بارتداء رداء البحر المحتشم "البوركينى" عند نزول البحر أو حمامات السباحة في المنشآت المعتمدة من وزارة السياحة.