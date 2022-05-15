شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تقدم طلب إحاطة بشأن سقوط السيستم فى امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وكل من الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن سقوط السيستم بامتحانات الثانوية العامة، والتداعيات السلبية لذلك على المنظومة التعليمية.

وقالت سليم في طلبها،: شهدت امتحانات نهاية العام للصف الثانوي، واقعة سقوط السيستم الاليكتروني، الأمر الذى تسبب في عدم تمكن 92 ألفا و718 طالبا وطالبة، من أداء الامتحان الإلكتروني، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي صادر عنها.

وأضافت سليم، ان ظاهرة سقوط السيستم، ليست جديدة، ولكن هذه المرة أدت إلى أزمة كبيرة وهو عدم تمكن عدد كبير من الطلاب من أداء الامتحان، ما دعا وزارة التربية والتعليم للإعلان رسميا عن منح الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني، الدرجة الكاملة المخصصة للامتحان في مادة اللغة العربية، وذلك بعدما أكدت الوزراة أن السبب في الأزمة هو حدوث تأخير في استجابة قواعد البيانات الرئيسية، وذلك لحدوث العديد من التعديلات في بيانات الطلاب الواردة من الإدارات التعليمية والتي تمت في نفس التوقيت، ما تسبب في تعطل وصول الامتحانات إلى خوادم المدارس، وانه تم التحقيق مع المسئول عن هذا الخطأ الفني، والتعامل الفوري فنيًا معه عن طريق زيادة سعة وسرعة خوادم قاعدة البيانات.

ووجهت عضو مجلس النواب عدد من الأسئلة قائلة،: إلى متى ستستمر ظاهرة سقوط السيستم أثناء أداء الامتحانات الإلكترونية، ومتى سيكون هناك حالة من الإطمئنان لدى الطلاب وأولياء الأمور من الامتحانات الاليكترونية، ولماذا لم تستعد الوزراة جيدا قبل الامتحانات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، طالما في قدرتها زيادة السعة، وأين دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أيضا في القضاء على مشكلات السيستم؟

وتابعت النائبة فاطمة سليم،: أتمنى أن يكون لدينا إجابات واضحة عن هذه الأسئلة، لاسيما وأننا نتجه بسرعة كبيرة نحو تعميم فكرة الامتحانات الإلكترونية، ولن يكون مقبولا حدوث تلك الوقائع في امتحانات الثانوية العامة التي تحدد مصير الطلاب.