شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الإعلان عن تعديله.. 14 لغما فى قانون الأحوال الشخصية.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "ألغام قانون الأحوال الشخصية"، استعرض خلاله 14 مسألة خلافية تتطلب تدخلا تشريعيا، الأبرز ترتيب الحضانة والخطبة وتعدد الزوجات والاستضافة والنفقة والطلاق.

يأتي ذلك بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقاضي الجليل عبدالله الباجا، بتشكيل فريق من القضاة لتدشين حوار وطني مجتمعي قانوني حول قانون الأحوال الشخصية، وامكانية تعديله بما يخدم الأسرة والمجتمع ويزيد الوعي الأخلاقي وينهي صراعات الرؤية والنفقة والطلاق، هو أمر محترم وحلقه هامة من حلقات الحوار الوطني الذي بدأه الرئيس بحوار مائدة الإفطار ولجنه العفو الجديدة وخطوات الإصلاح السياسي داخليا وخارجيا.

وإليكم نص التقرير كاملا: