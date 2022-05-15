شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للإعلام ناعيا صلاح منتصر: أفنى عمره فى بلاط صاحبة الجلالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 87 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الراحل، والأسرة الصحفية والإعلامية، وأسرة مؤسسة الأهرام، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وقال المجلس، في بيانه، إن مصر فقدت واحدا من أهم الكتاب الصحفيين، الذي أفنى عمره في بلاط صاحبة الجلالة، وكان مثالا للعمل والاجتهاد والإخلاص، ومثالا للصحفي المخلص والمحب لوطنه.

وأضاف المجلس، أن الراحل ناضل بقلمه وخاض المنازلات الصحفية، لنشر الوعي والمعرفة والتنوير.