شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الشيوخ" توصى بتوصيل خطوط الهواتف الأرضية للمناطق المحرومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور نبيل دعبس، وزارة الاتصالات ممثلة في الشركة المصرية للاتصالات بسرعة توصيل خطوط الهواتف الأرضية للمناطق المحرومة مع إعداد جدول زمني بهذا الأمر، وموافاة اللجنة بما يتم من أعمال للعمل علي حل مشاكل المواطنيين بمختلف مناطق الجمهورية.

جاء ذلك بعد مناقشة اللجنة لاقتراح برغبة مقدم من النائب رمضان إمام علي بشأن توصيل خطوط التليفون الأرضي للمناطق المحرومة بمحافظة الإسماعيلية، نظرا لحاجة الأهالي إليها للاشتراك بخدمات الانترنت خاصة في ظل التعامل الدراسي لطلاب الثانوية العامة عبر شبكات الانترنيت وصعوبة استكمال العملية التعليمية بسبب عدم توافر الهاتف الأرضي.

وطالب النائب رمضان إمام بتشكيل لجنة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية وبحضور النواب لعمل حصر بكل المناطق المحرومة بمحافظة الإسماعيلية مع توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لمد شبكات الكابلات.

كما ناقشت اللجنة أيضاً اقتراح برغبة من النائب محمد حمزة لنفس الأسباب ولكن للمناطق المحرومة بمحافظة الإسكندرية بمنطقة امتداد أبيس ومحرم بك.