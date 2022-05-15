شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" توافق على موازنة القومى للمرأة للعام المالى 2022/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، على الموازنة العامة للمجلس القومي للمرأة للعام المالي 2022/2023، بإجمالي 419 مليونا و956 ألف جنيه مقارنة بـ191 مليونا و421 ألف جنيه للعام المالي 2021/2022.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، اليوم لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، فيما يخص المجلس القومي للمرأة.

وبلغ إجمال الأجوار وتعويضات العاملين 36 مليونا و801 ألف مقارنة بـ33 مليونا 721 ألف للعام المالي السابق، بينما بلغ بند شراء السلع والخدمات 12000000، بينما بلغ بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 4455000 مقارنة بـ4000000 للعام المالي 2022/2021، فيما بلغ بند المصروفات الأخري 200000 ألف بينما بلغ شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" 366500000.