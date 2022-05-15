"الشيوخ" يحيل طلب مناقشة وبيان "القصير" بشأن تقنين الأراضى إلى لجنة الزراعة

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى لجنة الزراعة بالمجلس، طلب المناقشة حول إشكاليات تقنين ملكية الأراضى الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة، وبيان السيد القصير وزير الزراعة الذى ألقاه أمام المجلس ومناقشات النواب، إلى لجنة الزراعة لبحثه واعداد تقرير يعرض على المجلس.

وتضمن طلب المناقشة الذى تم عرضه النائب عبد السلام الجبلى خلال الجلسة، الاجرءات المعقدة التى يعانى منها المواطن المصرى عند تعامله مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتقنين أوضاعه بشراء المساحات من الأراضى محل وضع اليد أو المستأجرة من الهيئة، وذلك بسبب تعدد الجهات المطالب المواطن من استيفاء موافقاتها للبدء فى سير إجراءات التقنين وما يستتبع ذلك من تعدد سداد الرسوم مقابل المعاينات من السياحة، الآثار، البيئة.

وتابع قائلا: "وجود إشكالية تتمثل فى التداخل وتعدد جهات الولاية على المساحة الواحدة بسبب القرارات الجمهورية المتتالية بنقل الولاية من وإلى الهيئة من ناحية وباقى الجهات مثل هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات من جهة أخرى مشيرًا إلى أنه سبق للمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة أن طلب من الهيئة إجراء تدقيق للمساحات المخصصة للهيئة وفقا للخريطة المرفقة بالقرار الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية، وحتى الآن لم تقوم الهيئة بإجراء هذا التدقيق وهو الأمر الذى ترتب عليه وقف غالبية طلبات التقنين".