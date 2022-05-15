شكرا لقرائتكم خبر عن وفد لجنة التعليم بمجلس النواب يتفقد المستشفى الجامعى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، المستشفى الجامعي بالإسكندرية، حيث تم الاستماع لمطالب العاملين في الحقل الطبي بالمستشفى الجامعي، وكذلك تم الاستماع للمرضى في الأقسام المختلفة، والتأكيد على ضرورة تذليل كافة العقبات أمام المواطنين.

وخلال الجولة التفقدية، برفقة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أعلن النائب رزق راغب ضيف الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، تبرع الحزب بسيارة "إليكتريك كار" للمستشفى الجامعي لتكون بديلا عن "الترولي" في نقل المرضى داخل المستشفى.

وتوجه أعضاء اللجنة، ورئيس جامعة الإسكندرية، وقيادات الجامعة بالشكر، لحزب مستقبل وطن، على هذه المساهمة التي سيكون لها نتائج إيجابية كبيرة في التخفيف على المرضى وتسهيل عمل مقدمي الخدمة الطبية.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، تبرع الجامعة وبالتنسيق مع بعض الشركات لتوفير عدد آخر من هذه السيارات لصالح المستشفى الجامعي.

وزار الوفد البرلماني مركز التدريب الطبي، حيث عرض الدكتور علي عبد المحسن، القائم بعمل عميد كلية الطب جامعة الاسكندرية، الخدمات التدريبية التي يتم تقديمها للأطباء على كافة المهارات الإكلينيكية سواء أطباء خريجين أو طلاب كلية الطب، مؤكدا أن المركز أصبح عالميا وبه قاعات للعمليات وقاعة جراحة مناظير كبرى.

ودعا الدكتور تامر عبد الله، المدير التنفيذي المستشفيات الجامعية، إلى ضرورة تفعيل قانون المجلس الصحي المصري لتكون الإسكندرية نواة لذلك، بما يساعد في تطوير المنظومة الصحية.