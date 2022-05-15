شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار" يواصل اجتماعات مراجعة الرؤية الشاملة لملفات الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، اجتماعات مراجعة الملفات الجاهزة للطرح في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذلك بحضور الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، والدكتورة هبة واصل الأمين العام، وعددا من أعضاء المكتب السياسي.

وتناول اللقاء مراجعة المحاور الشاملة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ورياضيا والثقافي، أعمالا لتحقيق الهدف الأمثل من استعادة الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية.

وتناولت أوراق العمل عدة محاول تفصيلية الجوانب المختلفة بصورة معمقة وإعداد تصور مختصر شرح لكل محور بصورة منفردة.