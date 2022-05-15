شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة العشرات من الفلسطينيين خلال مواجهة مع الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أُصيبَ عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت اليوم، مع جيش الاحتلال الغاشم على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

ونقلت مصادر فلسطينية عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني - في بيان صحفي- بأن طواقمها تعاملت مع 45 إصابةً؛بينها سبع إصابات بالرصاص الحي وقد نُقلت إلى مستشفى رام الله، و13 إصابةً بالرصاص المعدني المغلَّفِ بالمطاط، وإصابة بحروق، وأخرى جراء السقوط، و20 إصابةَ اختناقٍ بالغاز، على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.