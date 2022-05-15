شكرا لقرائتكم خبر عن رصد إصابات بأنفلونزا الطيور بمزرعة دواجن في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت ولاية شليزفيج هولشتاين الألمانية، إنها رصدت إصابات بانفلونزا الطيور في مزرعة دواجن صغيرة في قرية داجبويل الساحلية على بحر الشمال.

وأوضحت أنه تم التخلص من جميع الطيور المتبقية في المزرعة أمس السبت بعد تأكيد النتائج، حسبما ذكرت وزارة الزراعة في الولاية في بيان نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

ومن أجل احتواء مخاطر العدوى، تم إنشاء منطقة حماية يبلغ نصف قطرها ثلاثة كيلومترات (9ر1 ميل) من المزرعة، بالإضافة إلى منطقة مراقبة أوسع.