شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 بينهم 3 أطفال في هجوم انتحاري بباكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الباكستاني عن مقتل ثلاثة جنود وثلاثة أطفال في هجوم انتحاري، استهدف مركبة عسكرية شمال غربي باكستان، قرب الحدود مع أفغانستان.

وفجر المهاجم سترته الناسفة عندما مرت مركبة تابعة للجيش الباكستاني عبر سوق في ميران شاه، شمال وزيرستان البعيدة 25 كيلومترا فقط عن الحدود الأفغانية.

وأعلن الجيش الباكستاني مقتل ثلاثة أطفال، تتراوح أعمارهم بين 4 و11 عاما وثلاثة جنود في هذا "الهجوم الانتحاري".

وصرح مسؤول محلي أن "الانتحاري وصل مشيا على الأقدام وفجر نفسه عندما مرت سيارة تابعة لقوات الأمن"، فيما اعتبر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في بيان أن "قتلة الأطفال الأبرياء هم أعداء الإنسانية والإسلام".

وأضاف "لن نعيش في سلام حتى نطارد هؤلاء الهمجيين ومن يدعمهم"، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.