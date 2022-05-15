مقتل عشرة وإصابة ثلاثة في إطلاق نار عشوائي في متجر بقالة في نيويورك

15 مايو , 2022
نيويورك (أ ف ب).
قتل مسلح يبلغ من العمر 18 عاماً عشرة أشخاص بالرصاص وأصاب ثلاثة آخرين في متجر بقالة في بوفالو بنيويورك قبل أن يستسلم للشرطة فيما قالت السلطات إنه سيتم التحقيق فيه باعتباره جريمة كراهية وعمل من أعمال «التطرف العنيف بدوافع عنصرية».
وقالت السلطات إن الجاني وهو من البيض كان مسلحاً ببندقية هجومية ويبدو أنه تصرف بمفرده وقد جاء إلى بوفالو من مقاطعة في نيويورك «على بعد ساعات» لاستهداف المتجر في منطقة تقطنها أغلبية من السود. وقال مسؤولون إن 11 من بين 13 شخصاً أصيبوا بالرصاص من السود وإن الإثنين الآخرين من البيض.
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