ماكرون أكد دعمه الكامل للشيخ محمد بن زايد بعد انتخابه رئيساً للإمارات.

التقى الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، اليوم (الأحد)، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما يتوافد قادة العالم إلى أبوظبي لتقديم التعازي في وفاة سلفه الشيخ خليفة بن زايد.

وقدّم ماكرون الذي أعيد انتخابه هذا الشهر، تعازيه للشيخ محمد بن زايد، قبل أن يعقدا جلسة مباحثات مغلقة.

وكتب ماكرون في تغريدة باللغة العربية: «في أبو ظبي للإشادة بذكرى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. كان يحظى باحترام الجميع لقيم السلام والانفتاح والحوار التي كان يجسدها. دعمي الكامل لأخيه الذي تم انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك للشعب الإماراتي».