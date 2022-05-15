15 مايو , 2022
ماكرون أكد دعمه الكامل للشيخ محمد بن زايد بعد انتخابه رئيساً للإمارات.
التقى الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، اليوم (الأحد)، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما يتوافد قادة العالم إلى أبوظبي لتقديم التعازي في وفاة سلفه الشيخ خليفة بن زايد.
وقدّم ماكرون الذي أعيد انتخابه هذا الشهر، تعازيه للشيخ محمد بن زايد، قبل أن يعقدا جلسة مباحثات مغلقة.
وكتب ماكرون في تغريدة باللغة العربية: «في أبو ظبي للإشادة بذكرى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. كان يحظى باحترام الجميع لقيم السلام والانفتاح والحوار التي كان يجسدها. دعمي الكامل لأخيه الذي تم انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك للشعب الإماراتي».
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون أكد دعمه الكامل للشيخ محمد بن زايد بعد انتخابه رئيساً للإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.