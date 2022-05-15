مجلس القضاء يفاتح رئيس الوزراء بشأن مراقبة آليات الصرف

بغداد - ياسين صفوان - أعلن مجلس القضاء الاعلى، الاحد، عن مفاتحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإعمام تجربة بمراقبة الادعاء العام آليات صرف المبالغ المخصصة للمشاريع في المحافظات.

وجاء في بيان للمجلس، إن "مجلس القضاء الاعلى اثنى بجلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٥ على جهود لجنة الادعاء العام في الموصل المكلفة بمراقبة آلية صرف الاموال المخصصة لتنفيذ المشاريع الخدمية في المحافظة بغية اعادة اعمارها".

وأضاف البيان "اثمرت جهود اللجنة بالتعاون مع ادارة محافظة نينوى في الحد من تبديد هذه الاموال وتخصيصها للمشاريع التي تحتاجها المحافظة".

وتابع "ولنجاح هذه التجربة قرر المجلس مفاتحة رئيس الوزراء للنظر في التنسيق مع بقية المحافظات لإتباع ذات الآلية في مراقبة صرف الاموال المخصصة لاعمار المحافظات".