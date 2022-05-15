رصد إصابات بأنفلونزا الطيور في ألمانيا

وتم التخلص من جميع الطيور المتبقية في المزرعة أمس بعد تأكيد النتائج، حسبما ذكرت وزارة الزراعة في الولاية في بيان نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم.

ومن أجل احتواء مخاطر العدوى، تم إنشاء منطقة حماية يبلغ نصف قطرها ثلاثة كيلومترات (1.9 ميل) من المزرعة، إضافة إلى منطقة مراقبة أوسع.