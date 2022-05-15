الصدر يعلن التحول إلى المعارضة - عاجل

وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر، "تشرفت أن يكون المنتمون لي أكبر كتلة برلمانية في تاريخ العراق، وتشرفت أن أنجح في تشكيل أكبر كتلة عابرة للمحاصصة، وتشرفت أن اعتمد على نفسي وأن لا أكون تبعاً لجهات خارجية، وتشرفت بأن لا الجأ للقضاء في تسيير حاجات الشعب ومتطلبات تشكيل الحكومة".وأضاف، "لكن لازدياد التكالب علي من الداخل والخارج وعلى فكرة (حكومة أغلبية وطنية)، لم ننجح في مسعانا ولله الحمد فذلك استحقاق الكتل النيابية المتحزبة والمستقلة أو من تدعي الاستقلال والتي لم تعنا على ذلك".

وتابع، "لكن بقي لنا خيار لابد أن نجربه وهو التحول إلى المعارضة الوطنية لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، فإن نجحت الأطراف والكتل البرلمانية بما فيها من تشرفنا في التحالف معهم بتشكيل حكومة لرفع معاناة الشعب فبها ونعمت وإلا فلنا قرار آخر نعلنه في حينها".

