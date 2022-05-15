الجيش الليبي ينفي غلق الحدود مع الجزائر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

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نفى الجيش الوطني الليبي، اليوم الأحد، صحة ما أشيع عن غلق الحدود الليبية مع الجزائر، وقال إن الشائعات انتشرت بهذا الخصوص على صفحات لا علاقة لها بالجيش.



وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، إنه ”لا صحة لما يشاع عن قفل أي حدود مشتركة مع أي دولة، وما يشاع الآن عن قفل حدودنا مع الجزائر الشقيقة بتعليمات من القائد العام لآمر حرس الحدود، والتي وردت في صفحات لا علاقة لها بالقيادة العامة، هي مجرد إشاعات“.

وأضاف المحجوب، في بيان، أن ما تم ترويجه في تلك الصفحات ”دعايات تأتي ضمن الكذب المستمر والدعايات التي ينفذها الجيش الإلكتروني للذين لا يريدون استقرار الوطن، ويحاولون النيل من القيادات العسكرية“، وفق تعبيره.