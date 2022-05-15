السويد.. الحزب الحاكم يوافق على الانضمام لـ"الناتو"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

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وافق الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم في السويد، الأحد، على ترشح البلاد لعضوية حلف شمال الأطلسي؛ الأمر الذي يمهد لتقديم الحكومة طلب انضمام تزامنا مع فنلندا.



وخلال اجتماع طارئ اليوم، قررت القيادة أن ”يساهم الحزب في ترشح السويد لـ(عضوية) حلف شمال الأطلسي“، وفق ما أفاد الاشتراكيون الديموقراطيون في بيان.

لكن الحزب أوضح أنه يعارض إقامة قواعد دائمة للحلف الاطلسي ونشر أسلحة نووية على الأراضي السويدية، علما أن الأمر ليس شرطا للانضمام الى الحلف.