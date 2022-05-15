اخبار العالم

السويد.. الحزب الحاكم يوافق على الانضمام لـ"الناتو"

0 نشر
متابعات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السويد.. الحزب الحاكم يوافق على الانضمام لـ"الناتو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات

وافق الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم في السويد، الأحد، على ترشح البلاد لعضوية حلف شمال الأطلسي؛ الأمر الذي يمهد لتقديم الحكومة طلب انضمام تزامنا مع فنلندا.

 

وخلال اجتماع طارئ اليوم، قررت القيادة أن ”يساهم الحزب في ترشح السويد لـ(عضوية) حلف شمال الأطلسي“، وفق ما أفاد الاشتراكيون الديموقراطيون في بيان.

 

لكن الحزب أوضح أنه يعارض إقامة قواعد دائمة للحلف الاطلسي ونشر أسلحة نووية على الأراضي السويدية، علما أن الأمر ليس شرطا للانضمام الى الحلف.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا