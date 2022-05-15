الجزائر.. حكم بالسجن المؤقت على الناشط السياسي رشيد نكاز‎‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات

أصدر القضاء الجزائري حكما بالسجن بحق المعارض رشيد نكاز والمحامي عبد القادر شهرة وحمزة جابري بتهمة ”التجمهر والإخلال بالنظام العام“، وفق ما أكدته وسائل الإعلام الجزائرية اليوم الأحد.



وقالت صحيفة ”الشروق“ الجزائرية، إنّ قاضي التحقيق لدى محكمة الشلف أمر القاضي في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت بإيداع المحامي عبد القادر شهرة ورشيد نكاز وحمزة جابري السجن المؤقت بتهم التحريض على التجمهر وتوزيع منشورات بعد وقفة احتجاجية أمام سجن الشلف.

ويذكر أن رشيد النكاز هو جزائري كان يحمل الجنسية الفرنسية لكنه تنازل عنها، للتفرغ للقضايا السياسية لوطنه الأم الجزائر، وفق قوله، وقد دخل بعدها معترك الانتخابات ومنها إلى السجون.