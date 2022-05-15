مصرع شخص وإصابة 3 في حادث تصادم بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - رامي محمود:

لقي شاب مصرعه وأصيب 3 آخرون في حادث مروري على الطريق الواصل بين مركزي الزرقا وفارسكور محافظة دمياط، اليوم الأحد ، نتيجة تصادم موتوسيكل بسيارة ملاكي، على الطريق الواصل بين قريتي شرباص والشناوي أمام محطة الوقود.

تلقت مديرية أمن دمياط إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بتجمهر عدد من الأهالي بطريق (الزرقا - فارسكور) نتيجة وقوع حادث تصادم.

انتقل ضباط المباحث وقوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين مصرع شخص وإصابة حسن مجدي عبد الستار، ومحمد أيمن عوض، يقيمان بمركز شربين محافظة الدقهلية، وعبده محمد أبو لمونة مقيم بالسرو، مصابًا بكسر مضاعف في القدم اليمنى، واشتباه ما بعد الارتجاج، وخدوش وسحجات متفرقة بالجسد.

جرى نقل المتوفي والمصابين إلى مستشفى دمياط العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.