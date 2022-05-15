إعادة فتح الحدود البرية لسبتة ومليلية في 17 ماي

اسماعيل عبد الحي - سيتم إعادة فتح الحدود البرية بين إسبانيا والمغرب لسبتة ومليلية، وهما مدينتان إسبانيتان تتمتعان بالحكم الذاتي في إقليم شمال إفريقيا، في منتصف ليل 17 ماي المقبل، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

جاء الإعلان الرسمي اليوم من قبل وزير الداخلية الإسياني فرناندو غراندي مارلاسكا، الذي أعلن إعادة فتح معبر التراجال في سبتة ومعبر بني أنصار في مليلية لكل من المواطنين والمقيمين في الاتحاد الأوروبي ولأولئك المصرح لهم بالتنقل داخل منطقة شنغن.

واعتبارًا من 31 ماي، سيتم فتح مرحلة ثانية، حيث سيتمكن العمال عبر الحدود المعترف بهم قانونيًا من دخول الأراضي الإسبانية من خلال نفس المعابر الحدودية، وكذلك أولئك الذين حصلوا، بسبب انتهاء صلاحية البطاقة التي تمنحهم على هذا النحو، على تأشيرة خاصة لسبتة ومليلية.

وأشار مارلاسكا إلى أن هذا جزء من "خارطة الطريق" المتفق عليها بعد الاجتماع الذي عقد في الرباط بين رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز وملك المغرب محمد السادس، حيث التزم الجانبان بإعادة الافتتاح "بشكل تدريجي ومنظم وبكافة ضمانات السلامة والصحة".

وأوضحت وزارة الداخلية الإسبانية أنها أمرت بتعزيز قوات الشرطة في كل من سبتة ومليلية، وحشدت وحدة التدخل الشرطي لهذا الغرض.