مقطع فيديو يوثق استهداف قائد العمليات المشتركة باليمن

نشرت وسائل الإعلام يمنية محلية فيديو يوثق لحظة انفجار سيارة مفخخة، اليوم الأحد، في الشارع الرئيسي بالقرب من شرطة المعلا بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
وقالت مصادر محلية إن السيارة المفخخة استهدفت موكب رئيس غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الرابعة، العميد صالح حسن.
ولم يخلف الانفجار أي ضحايا إو إصابات، باستثناء تضرر عدد من السيارات والأبنية القريبة من موقعه.
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