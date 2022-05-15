نقطة تحول في الحرب.. توقعات بانقلاب يطيح بوتين “المريض”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 07:13 مساءً - منذ دقيقتين

آخر تحديث: 15 - مايو - 2022 7:51 مساءً

مع دخول الحرب الروسية ضد أوكرانيا يومها الـ82، قال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريلو بودانوف، إن الحرب مع روسيا تسير على ما يرام، وستصل إلى نقطة تحول بحلول منتصف أغسطس، وتنتهي بحلول نهاية العام.

واعتبر بودانوف في تصريحات لقناة “سكاي نيوز” البريطانية، أنه يجري الإعداد لانقلاب في روسيا للإطاحة بالرئيس فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن الأخير مصاب بالسرطان.

وأكد أن بوتين “في حالة نفسية وجسدية سيئة للغاية وهو مريض للغاية”.

واعتبر الجنرال بودانوف أن الهزيمة في أوكرانيا ستؤدي إلى إزاحة الزعيم الروسي وتفكك البلاد. وتابع: “ستؤدي في النهاية إلى تغيير قيادة الاتحاد الروسي. هذه العملية بدأت بالفعل وهم يتجهون إلى هذا الطريق”.

وكان بودانوف تنبأ بشكل صحيح بموعد الغزو الروسي بينما كان آخرون في حكومته متشككين علنًا باحتمال هجوم موسكو.

ويقول بودانوف إن تكتيكات روسيا لم تتغير على الرغم من تحولها نحو الشرق، وتتعرض قواتها لخسائر فادحة، مؤكدا أنه لم يفاجأ بانتكاسات روسيا في الحرب.

وأضاف: “نعرف كل شيء عن عدونا. نحن نعرف خططهم كما يتم وضعها. نحن نحارب روسيا منذ 8 سنوات ويمكننا القول إن هذه القوة الروسية التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة هي أسطورة”.

وقال بودانوف “أستطيع أن أؤكد أنهم تكبدوا خسائر فادحة في القوة البشرية والدروع ويمكنني القول إنه عندما حدثت القصف المدفعي ترك العديد من الأطقم معداتهم”.

وكان أحد زعماء الأوليغارشية كشف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “مريض جدا” وربما يكون مصابا بمرض السرطان.

وقالت مجلة “نيو لاينز” إنها حصلت على تسجيل صوتي لأحد أفراد الأوليغارشية المقربين من بوتين قال فيه إن الرئيس الروسي عانى من مشاكل في الظهر يعتقد أنها مرتبطة بسرطان الدم، وادعى أيضا أنه خضع لعملية جراحية في الظهر في أكتوبر الماضي.

وأضافت المجلة أن مستثمرا غربيا تمكن من تسجيل المحادثة التي جرت بينه وبين أحد أفراد الأوليغارشية، من دون علمه في منتصف مارس الماضي.

وأشارت المجلة إلى أنها تمكنت من التحقق من هوية وصحة صوت الأوليغارشي، لكنها اختارت عدم الكشف عن ذلك لأنه قد يتعرض للانتقام من قبل السلطات الروسية.

في التسجيل الصوتي الذي مدته 11 دقيقة، تحدث الأوليغارشي أيضا عن الغزو الروسي لأوكرانيا وقال: “نأمل جميعا وفاة بوتين بسبب السرطان أو نتيجة لانقلاب” ضده.