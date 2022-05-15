روسيا تواصل قصف مصنع آزوفستال بلا هوادة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 07:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال الجيش الأوكراني إن القصف الروسي على مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية. تواصل دون هوادة اليوم الأحد في المدينة الساحلية الجنوبية حيث تحصن بضع مئات من المقاتلين الأوكرانيين منذ أسابيع حتى بعد أن سقطت المدينة في يد القوات الروسية.

وأظهر تسجيل مصور نشره أحد قادة لانفصاليين الموالين لروسيا اليوم الأحد ذخائر محترقة وهي تنهمر على مصنع آزوفستال.

ولم يتسن لرويترز التحقق بعد من نوع تلك الذخيرة ولا توقيت التسجيل المصور الذي نشره على تطبيق تيليجرام ألكسندر خوداكوفسكي وهو قائد قوات “جمهورية دونيتسك” المعلنة من جانب واحد والموالية لروسيا.

وقال في رسالة مرفقة بالتسجيل “إذا لم تعلم ما هذا وما الغرض منه فيمكنك القول إنه جميل”. ولم يتسن التواصل مع خوداكوفسكي للحصول على تعليق.

وقصفت القوات الروسية ماريوبول لما يقرب من شهرين مما حول المدينة الساحلية لأنقاض مع تصاعد الحرب في أوكرانيا.

واتخذت مجموعات من المقاتلين الأوكرانيين ومن المدنيين من مصنع آزوفستال للصلب ملاذا من القصف، إذ أنه مصنع شاسع بني في العهد السوفيتي أثناء حكم جوزيف ستالين وصُمم لتكون تحته مخابئ وأنفاق تتحمل الهجمات.

وأُجلي مدنيون من مخابئ هناك لكن لا يزال يتحصن فيها مقاتلون أوكرانيون.