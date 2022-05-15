رئيس فنلندا يكشف موقف بوتين من انضمام بلاده للناتو

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 07:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو اليوم الأحد إن أحدث نقاش بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول سعي فنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” كان محسوبا ولم يتضمن أي تهديدات.

وقال نينيستو في مقابلة مع شبكة تلفزيون سي.إن.إن “أكد أنه يعتقد أن (انضمام فنلندا إلى الحلف) خطأ. (قال) نحن لا نهددكم. أستطيع أن أقول أن النقاش كان بوجه عام هادئا ورصينا جدا”.

وأعلنت فنلندا اليوم الأحد أنها ستتقدم بطلب للانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي، ومن المتوقع أن تحذو السويد حذوها ردًا على غزو روسيا لأوكرانيا.

حدّدت تركيا مجموعة شروط ومطالب على كل من فنلندا والسويد، لتنالا موافقتها في الانضمام الى حلف الأطلسي.

في هذا الإطار، أشار وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو” اليوم الأحد، الى أن السويد وفنلندا يجب أن تتوقفا عن دعم الإرهابيين، كما يتعين على الدولتين تقديم ضمانات أمنية واضحة ورفع حظر الصادرات المفروض على تركيا مع محاولتهما الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي.

وأكد “جاويش أوغلو” متحدثا لصحفيين أتراك بعد اجتماع لوزراء خارجية دول الحلف في برلين، أن بلاده لا توجه التهديدات لأحد ولا تسعى للضغط لكنها تتطرق تحديدا لدعم السويد لحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة جماعة إرهابية.

لكن المخاوف التركية قد تشكل عقبة أمام أي قرار لتوسيع الحلف، إذ يتطلب الأمر موافقة بالإجماع من كل الدول الأعضاء وعددها 30 دولة.