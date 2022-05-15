غانتس يلتقي وزير الدفاع الأمريكي الخميس المقبل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 07:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بأن وزير الأمن بيني غانتس سيتوجه هذا الأسبوع في زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت إذاعة الجيش، إن غانتس يلتقي خلال الزيارة، بوزير الدفاع الأمريكي أوستن يوم الخميس المقبل.

وفي سياق آخر، وقعت مشادة كلامية خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بين رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير جيشه بيني غانتس .

واتهم غانتس، رئيس الوزراء بينيت بأنه “لا يكترث لإنجازات وزراء حكومته، ويحاول فقط إظهار نفسه”.

وقال غانتس خلال هجومه على بينيت، “إنك لا تمنح الوزراء الثقة الكافية، الكثير من الناس لهم الفضل في عمل الحكومة، لكن أمام الكاميرات تتحدث فقط عن “أنا، وأنا”، وتعاملني كما لو كنت وزيرًا للرفاه، دون أن تذكرني”.

بدوره رد بينيت على الهجوم قائلاً “انظروا إلى صفحتي على فيسبوك، أذكركم باستمرار”، منذ وقت قليل قلت إن العام الماضي كان دليلًا على نجاح العمل المشترك للحكومة ويجب أن لا ننحدر إلى الانتخابات.